БРАГА ▶ ЗОРЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Європи

Матч Брага – Зоря відбудеться у рамках шостого, заключного туру групового етапу Ліги Європи. Українська команда вирушає у гостьовий поєдинок проти португальців. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Матч шостого туру групового етапу Ліги Європи між Брагою та Зорею відбудеться 10 грудня на стадіоні "Мунісіпал-ді-Брага" у місті Брага. Підтримуйте наших хлопців!

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Анонс матчу Ліги Європи БРАГА – ЗОРЯ

Дата : 10.12.2020

: 10.12.2020 Коли : 22:00

: 22:00 Місце проведення: стадіон "Мунісіпал-ді-Брага" (Брага)

стадіон "Мунісіпал-ді-Брага" (Брага) Головний арбітр : Даніель Стефанскі (Польща)

: Даніель Стефанскі (Польща) На якому каналі трансляція : Футбол 2

: Футбол 2 Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: 1,48 – 4,90 – 6,60

Десятого грудня в матчі шостого туру для Зорі закінчиться нинішній єврокубковий сезон. Як би не зіграла команда Віктора Скрипника проти Браги, вище третього місця в турнірній таблиці вона не підніметься. Втім, як і португальський опонент нашого бронзового призера: він теж нижче другої позначки в табелі рангу опуститися не може.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ БРАГА – ЗОРЯ ТУТ

В українській Прем'єр-лізі "Зоря" нарешті наблизилася до групи лідерів, що стало можливим після перемоги у 12-му турі над "Дніпром-1". Традиційно вже луганчани видали блискучий другий тайм і тричі вразили ворота суперників. Єдиний мінус тієї перемоги, пропущений гол в кінцівці. У чотирьох матчах до цього "біло-чорні" зберігали свої ворота "сухими".

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН БРАГА – ЗОРЯ

Є ймовірність, що "Брага" зіграє з українською командою другим складом. Завдання виходу в плей-офф Ліги Європи уже вирішена, а от у чемпіонаті Португалії "зброярі" йдуть четвертими і всього на кілька очок відстають від визнаної трійки лідерів: "Спортинга", "Бенфіки" і "Порту".

Орієнтовні склади команд:

Брага: Матеус, Бруно Віана, Секуейра, Кастро, Галено, Орта, Есгайо, Тормена, Хорта, Медейруш, Пауліньо

Матеус, Бруно Віана, Секуейра, Кастро, Галено, Орта, Есгайо, Тормена, Хорта, Медейруш, Пауліньо Зоря: Василь, Фаворов, Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс, Іванісеня, Юрченко, Кочергін, Громов, Кабан, Гладкий

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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