У мережі з'явився трейлер другої частини серіалу "Дивні дива 4" від Netflix

На ютуб-каналі Нетфліксу оприлюднили трейлер другого тому "Дивних див 4", який глядач зможе переглянути вже зовсім скоро. Дивіться і ви!

На глядачів чекає епічний фінал 4 сезону серіалу "Дивні дива". За задумом творців, цей сезон поділили на дві частини. І багато хто вже встиг переглянути першу.

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Продовження серіалу дивіться на Netflix з 1 липня.

"На цей раз усе може завершитися гірше", – йдеться в описі до трейлеру.

Дивіться трейлер серіалу "Дивні дива 4. Том 2":

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