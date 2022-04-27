"Божественне втручання": Подоляк прокоментував вибухи у прикордонних областях РФ

У кількох областях Росії почали траплятись вибухи на військових складах та нафтобазах, у яких росЗМІ вже активно звинувачують Україну. Доказів втручання української сторони нема, тож радник глави Офісу президента поділився власним коментарем з цього приводу.

Упродовж останніх тижнів у кількох прикордонних областях Росії з Україною почали вибухати нафтобази та військові склади. І поки у пропагандистських російських медіа розповідають легенди про "випадковість" або "атаку ЗСУ", то радник очільника ОП Михайло Подоляк вже поділився припущеннями з цього приводу у своєму telegram-каналі.

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Він зауважив, що Бєлгородська, Воронезька та Курська області "тепер теж починають активно вивчати таке поняття, як "демілітаризація". Він зауважив, що палають великі паливні бази, які забезпечують паливом бронетехніку армії РФ.

Як це пояснити? Дуже просто. Якщо ви (росіяни) вирішили масово атакувати іншу країну, масово вбивати там всіх підряд, масово давити танками мирних людей, а для забезпечення убивств використовуєте склади у своїх областях, то рано чи пізно борги доведеться повертати. За такої інтенсивності та об'єму російського військового вторгнення в Україну відсидітись не вийде. І потім роззброєння бєлгородсько-воронезьких складів вбивць – абсолютно звичайний, природний процес. Карма – штука жорстока, – розповів Подоляк.

У Бєлгородській області РФ спалахнув склад боєприпасів

Він наголосив, що причини для раптових вибухів на об'єктах військової інфраструктури прикордонних російських областей можуть бути різноманітними.

Аж до...божественного втручання у справи грішників, які у Страсний тиждень масово вбивали людей в українському Маріуполі, – додав радник глави ОП.

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