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Бої – boys: на Львівщині встановили знаки із дивним перекладом англійською

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Знак при в'їзді в Сколе - фото 1
Знак при в'їзді в Сколе / Alex Den

У мережі опублікували фото знака, який встановлений при в'їзді в місто Сколе Львівської області. На ньому інформація про родинне місто Івана Бутковського ну дуже неграмотно перекладена англійською. З'ясувалося, що це не єдиний знак!

Схоже, автори знака в Сколе не вміють користуватись навіть Google Translate, адже слова "Родинне місто Івана Бутковського, провідного члена ОУН, повітового провідника ОУН Сколівщини" переклали як "Family city Ivana Butkivskoho, OUN owner, air condition of the OUN of Skolivshyny". Таким чином Бутковський став власником Сколе, а повітовий провідник перетворився на ... кондиціонер!

Бої – boys: на Львівщині встановили знаки із дивним перекладом англійською - фото 355592

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Зрештою, навіть українською речення сформульоване незграбно. Після невеликого розслідування користувачі мережі з'ясували, що це – не єдиний такий знак із перлами. "Центр громадського моніторингу та досліджень" повідомив, що їх – десятки! Замовником знаків місць, пов'язаних з сучасними героями, видатними діячами, історією та культурою, став Департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської обласної державної адміністрації.

А от підрядником, що виграв тендер, стало ТОВ "Дорожні знаки". За розробку ознакування історичних пам'яток воно отримало понад 581 тисячу гривень. Грубі помилки на знаках не завадили підряднику перемогти. Ще в липні експерти скаржилися в Держаудитслужбу щодо порушень проведення тендера, але аудитори вирішили не проводити перевірку цієї закупівлі.

У підсумку на дорогах Львівщини красуватимуться отакі знаки:

Бої – boys: на Львівщині встановили знаки із дивним перекладом англійською - фото 355589
Бої – boys: на Львівщині встановили знаки із дивним перекладом англійською - фото 355584
Бої – boys: на Львівщині встановили знаки із дивним перекладом англійською - фото 355585
Бої – boys: на Львівщині встановили знаки із дивним перекладом англійською - фото 355583
Бої – boys: на Львівщині встановили знаки із дивним перекладом англійською - фото 355590
Бої – boys: на Львівщині встановили знаки із дивним перекладом англійською - фото 355587
Бої – boys: на Львівщині встановили знаки із дивним перекладом англійською - фото 355588
Бої – boys: на Львівщині встановили знаки із дивним перекладом англійською - фото 355586

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