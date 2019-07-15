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BottleCapChallenge: Військовий ЗСУ вразив трюком з відкриванням пляшки

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BottleCapChallenge - фото 1
BottleCapChallenge

Флешмоб #BottleCapChallenge стає дедалі популярнішим у мережі. І ЗСУ не залишилися байдужими до веселого челенджу, продемонструвавши свій оригінальний підхід до відкривання пластикової пляшки.

Так, український військовий показав "приховані можливості" зенітної установки ЗУ-23-2 та виконав трюк за допомогою подвійного дула зброї. Ролик з таким майстер-класом опублікований на Facebook-сторінці бійця Єгора Акулініна з Харкова.

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Одним поворотом "вежі" дула зенітної установки по черзі чіпляють кришечку і легко відкручують її.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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