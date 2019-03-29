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Boston Dynamics показала нову версію свого робота на колесах: відео

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Робот Handle від Boston Dynamics - фото 1
Робот Handle від Boston Dynamics / Кадр з відео

Компанія Boston Dynamics, що спеціалізується на робототехніці, представила новий мобільний маніпулятор, розроблений для логістики. Пристрій назвали Handle. Виглядає він просто фантастично.

Новинка самостійно виконує складування і транспортування піддонів змішаного типу. Бортова система огляду робота відстежує відмічені палети і знаходить окремі ящики для захоплення і розміщення.

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Коли Handle ставить ящики на піддон, він використовує контроль зусилля, щоб притиснути кожну коробку до сусідньої. Вага предметів, які робот переміщує на відео, – близько п'яти кілограмів, але пристрій призначений для роботи з вантажем до 15 кілограмів. Ця версія маніпулятора працює з піддонами глибиною 1,2 і висотою 1,7 метра.

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Джерело: theverge
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