Boston Dynamics починає продавати роботів-собак

Компанія Boston Dynamics починає продажі роботів-собак SpotMini. Ціна такого робота поки невідома, але передбачається, що він буде коштувати "як нова машина".

Робопес SpotMini розвиває швидкість до 1,6 метра в секунду. Також механізм здатний працювати при температурах від -20 до +45 градусів.

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Робот оснащений панорамною камерою оглядом в 360-градусів, також він водо- і пилонепроникний. Механізм здатний шукати витоки газу і працювати в умовах і місцях, куди люди дістатися не можуть.

Повідомляється, що поки на відкритий ринок SpotMini не поступлять. Перших роботів компанія поставить великим будівельним, енергетичним та іншим компаніям. Вартість робота поки невідома, але експерти припускають, що він буде коштувати "як нова машина".

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