Boss відтворили білосніжний костюм Майкла Джексона з обкладинки Thriller

Модний будинок Boss випустив колекцію одягу на честь дня народження короля поп-музики Майкла Джексона. 29 серпня легендарному співаку могло б виповнитися 60 років.

Щоб вшанувати пам'ять Джексона, німецький бренд випустив лінійку футболок з його зображенням. Крім того, у Boss вирішили відтворити той самий білосніжний костюм, в якому Майкл Джексон з'являється на обкладинці альбому Thriller.

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Костюм Boss, виконаний у стилі 80-х років минулого століття, повторює силует оригінального. Кількість таких костюмів обмежена – всього 100 примірників. Кожен піджак пронумерований і прикрашений перламутровими ґудзиками, а на штанах спереду є подвійні складки.

Boss відтворили білосніжний костюм Майкла Джексона / fashionunited

Boss відтворили білосніжний костюм Майкла Джексона / fashionunited

Boss відтворили білосніжний костюм Майкла Джексона / fashionunited

Унісекс-футболки, присвячені королю поп-музики, прикрашені зображеннями Джексона: є футболка з роботою художника Грема Долфін, портрет співака з написом "Король поп-музики" і малюнок, що повторює місячну ходу артиста.

Boss відтворили білосніжний костюм Майкла Джексона / fashionunited

Boss відтворили білосніжний костюм Майкла Джексона / fashionunited

Boss відтворили білосніжний костюм Майкла Джексона / fashionunited

Boss відтворили білосніжний костюм Майкла Джексона / fashionunited

Boss відтворили білосніжний костюм Майкла Джексона / fashionunited

Придбати речі можна на сайті бренду. Вартість костюма – $ 1195. Футболки обійдуться в $ 68.

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