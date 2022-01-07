Боса італійської мафії знайшли завдяки фото на Google Maps

Члена італійської мафії Джоаккіно Гамміно заарештували у передмісті Мадрида. Поліцейські зуміли вистежити злочинця завдяки панорамам Google Street View.

Як пише The Guardian, Гамміно був у розшуку 20 років. З 1998 року він відбував довічний термін, але у 2002 році втік із в'язниці під час зйомок фільму у виправній установі. Сицилійська поліція з'ясувала, що Гамміно ховається в Іспанії, але не могла визначити його місцезнаходження.

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Правоохоронці вистежили втікача за допомогою Google Street View. На знімку липня 2018 року вони помітили двох чоловіків, які стояли біля магазину Сад Ману в Галапагарі. Поліція вважала, що один із них може бути Гамміно.

Gioacchino #Gammino ,Italian boss and fugitive for over 20 years ,arrested by #police using #GoogleMaps ,namely #Osint .the kingpin declared that he didn’t call his family in the last 10 years through cell. pic.twitter.com/GGLuB3mGYZ — Vladimir Di Costanzo (@VladimirDiCost) January 6, 2022

Пізніше співробітники натрапили на оголошення сусіднього з магазином ресторану "Кухня Ману" та знайшли на фейсбук-сторінці закладу фотографію Гамміно у формі шеф-кухаря. Виявилося, що після втечі чоловік змінив ім'я, одружився, влаштувався на роботу до іспанського ресторану та відкрив магазин фруктів та овочів.

Гамміно відправлять до Італії для відбування довічного ув'язнення за вбивство, незаконний обіг наркотиків та інші злочини, пов'язані із сицилійською мафією.

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