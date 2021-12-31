Американка 5 годин просиділа у вбиральні літака: навіщо вона це зробила

Американська шкільна вчителька Маріса Фотео, яка летіла з Чикаго до Рейк'явіка, добровільно на п'ять годин самоізолювалася в туалеті літака. Зробила вона це після того, як під час польоту отримала результати тестування на коронавірус. Вони виявилися позитивними.

Як повідомляє NBC, тікток Фотео, записаний у туалеті літака, з моменту публікації 21 грудня набрав понад 4,4 мільйона переглядів. Проте подробиці події жінка розповіла лише зараз. За її словами, під час польоту вона відчула біль у горлі та скористалася своїм експрес-тестом.

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"Я просто зробила експрес-тест, прийшла з ним до туалету, і десь за дві секунди з'явилися дві смужки (що вказують на позитивний результат тесту). У літаку було 150 людей, і я найбільше боялася заразити їх", – розповіла Фотео NBC.

Тоді жінка вирішила залишатися в туалеті до кінця польоту, а бортпровідниця Рагнхільдур "Роккі" Ейріксдоттір приносила їй їжу та напої.

Після прибуття до столиці Ісландії Фотео закрили на десятиденний карантин у готелі Червоного Хреста, а бортпровідниця поділилася з жінкою своїми контактами на випадок, якщо їй щось знадобиться.

"Вона купила мені квіти та маленьку ялинку з гірляндами", – додала Фотео.

В інтерв'ю CNN американка розповіла, що спочатку разом з батьком і братом збиралася до Швейцарії з пересадкою в Ісландії. Перед польотом вона отримала третю (бустерну) дозу вакцини. А у коментарях під відео в TikTok вона зазначила, що до польоту отримала два негативні результати ПЛР-тесту.

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