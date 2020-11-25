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БОРУССІЯ М ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів
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Матч Боруссія М – Шахтар відбудеться у рамках четвертого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Шахтар зіграє з Боруссією М у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Менхенгладбасі, на стадіоні "Боруссія-Парк". Уболіваємо за Шахтар!
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Анонс матчу Ліги Чемпіонів БОРУССІЯ М – ШАХТАР
- Дата: 25.11.2020
- Коли: 19:55
- Місце проведення: стадіон "Боруссія-Парк", Менхенгладбах
- Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)
- На якому каналі трансляція: Футбол 2
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: 1,50 – 4,50 – 6,0
Зауважимо, що перший поєдинок, який відбувся 3 листопада на НСК "Олімпійському" у Києві закінчився на користь Боруссії. Тоді німцям вдалося виграти з рахунком 0:6. Чи зможуть "гірники" на виїзді показати кращий результат – побачимо вже сьогодні!
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ БОРУССІЯ М – ШАХТАР ТУТ
На жаль, попередній матч з Боруссією став своєрідним крижаним душем опісля того, як нашим хлопцям вдалося перемогти Реал з рахунком 3:2, а також зіграти внічию з Інтером (0:0). Тож можемо вважати усі голи, забиті Боруссією у поєдинку, – своєрідною компенсацією за відсутність голів "Інтера".
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН БОРУССІЯ М – ШАХТАР
На жаль, гравці Шахтаря мають кілька серйозних кадрових втрат напередодні матчу з Боруссією М. Ми вже змирилися з тим, що на поле не виходять Ісмаїлі та Коноплянка. Під час поєдинку з Динамо травмувався Корнієнко. Нещодавно перехворів на коронавірус Коваленко. А ще до заявки не увійшли Дентіньо, Тайсон, а також Хочолава. Зауважимо, що Тайсон уже не може дочекатися завершення контракту з "гірниками", а також повернення до Бразилії!
Орієнтовні склади команд:
- Боруссія М: Зоммер – Лайнер – Гінтер – Ельведі – Вендт – Крамер – Нойхаус – Херманн – Штіндль – Тюрам – Емболо
- Шахтар: Пятов – Додо – Кривцов – Матвієнко – Тете – Степаненко – Бондар – Марлос – Патрік – Соломон – Мораєс
Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!
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