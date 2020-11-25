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БОРУССІЯ М ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів

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Матч Боруссія М – Шахтар - фото 1
Матч Боруссія М – Шахтар

Матч Боруссія М – Шахтар відбудеться у рамках четвертого туру групового раунду Ліги Чемпіонів. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Шахтар зіграє з Боруссією М у рамках четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Футбольний матч відбудеться у Менхенгладбасі, на стадіоні "Боруссія-Парк". Уболіваємо за Шахтар!

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Анонс матчу Ліги Чемпіонів БОРУССІЯ М – ШАХТАР

  • Дата: 25.11.2020
  • Коли: 19:55
  • Місце проведення: стадіон "Боруссія-Парк", Менхенгладбах
  • Головний арбітр: Джюнейт Чакир (Туреччина)
  • На якому каналі трансляція: Футбол 2
  • Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: 1,50 – 4,50 – 6,0

Зауважимо, що перший поєдинок, який відбувся 3 листопада на НСК "Олімпійському" у Києві закінчився на користь Боруссії. Тоді німцям вдалося виграти з рахунком 0:6. Чи зможуть "гірники" на виїзді показати кращий результат – побачимо вже сьогодні!

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ БОРУССІЯ М – ШАХТАР ТУТ

На жаль, попередній матч з Боруссією став своєрідним крижаним душем опісля того, як нашим хлопцям вдалося перемогти Реал з рахунком 3:2, а також зіграти внічию з Інтером (0:0). Тож можемо вважати усі голи, забиті Боруссією у поєдинку, – своєрідною компенсацією за відсутність голів "Інтера".

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН БОРУССІЯ М – ШАХТАР

На жаль, гравці Шахтаря мають кілька серйозних кадрових втрат напередодні матчу з Боруссією М. Ми вже змирилися з тим, що на поле не виходять Ісмаїлі та Коноплянка. Під час поєдинку з Динамо травмувався Корнієнко. Нещодавно перехворів на коронавірус Коваленко. А ще до заявки не увійшли Дентіньо, Тайсон, а також Хочолава. Зауважимо, що Тайсон уже не може дочекатися завершення контракту з "гірниками", а також повернення до Бразилії!

БОРУССІЯ М ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів - фото 436622

Орієнтовні склади команд:

  • Боруссія М: Зоммер – Лайнер – Гінтер – Ельведі – Вендт – Крамер – Нойхаус – Херманн – Штіндль – Тюрам – Емболо
  • Шахтар: Пятов – Додо – Кривцов – Матвієнко – Тете – Степаненко – Бондар – Марлос – Патрік – Соломон – Мораєс
БОРУССІЯ М ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись матч Ліги Чемпіонів - фото 436624

Підтримуємо наших хлопців і тримаємо кулачки за їхню перемогу в цьому поєдинку!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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