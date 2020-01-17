Бортпровідник назвав ідеальний момент для походу до вбиральні в літаку

Ці поради дозволять не стояти в черзі до вбиральні літака

Мабуть, кожен з тих, хто мандрує за допомогою літаків, неодноразово стикався з ситуацією, коли доводилося вистоювати у черзі біля вбиральні. Коли ж обрати ідеальний момент для походу до пана Едзя, розповів бортпровідник.

Колишній бортпровідник з восьмирічним стажем, Еріка Рот, розповіла про два ідеальні інтервали для відвідування вбиральні в літаку.

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По-перше, відразу після відімкнення табло "Пристебніть ремені" – в цьому випадку до ваших послуг буде вбиральня у всій її первозданній чистоті. По-друге, безпосередньо перед тим, як почнуть розносити напої. Життя показує, що більшість пасажирів вельми трепетно ​​ставляться до цієї опції й бояться втратити своє. Відповідно, відсутність черг вам гарантована.

І якщо вже ми завели таку відповідальну розмову, ще порада від Еріки: будьте взаємоввічливими та постарайтеся вкластися в п'ять хвилин (щонайбільше – у десять). Візит, тривалістю хвилин на двадцять, загрожує тим, що стражденні почнуть виносити двері і проклинати ваш рід до сьомого коліна.

Головне – не засиджуватися у вбиральні літака

Тепер ви знаєте, коли краще ходити до вбиральні, аби не вистоювати біля неї у черзі. А от для справжніх фанатів екстриму в літаку ми приберегли поради, які допоможуть зайнятися сексом у кабінці вбиральні на висоті кількох тисяч метрів.

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