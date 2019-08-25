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День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Бортпровідниця МАУ під час польоту виконала Гімн України: зворушливе відео

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Стюардеса МАУ виколана Гімн України - фото 1
Стюардеса МАУ виколана Гімн України / Кадр з відео

Стюардеса виконала Гімн України на борту літака під час польоту. Так співробітниця МАУ привітала у День Незалежності зі святом пасажирів рейсу Київ – Львів. Відео зворушливого виконання опублікували в мережі.

Так, несподівана патріотична акція української авіакомпанії вразила мережу. Бортпровідниця МАУ заспівала Гімн України з нагоди Дня Незалежності.

І ще: Як українські зірки привітали Україну з Днем Незалежності: ФОТО

Також відзначається, що стюардеса попросила громадян не вставати з місць під час польоту з метою безпеки і залишатися з пристебнутими ременями.

"Той випадок, коли радий летіти МАУ. Фантастичне виконання Гімну України в небі бортпровідницею Наталією", – йдеться у коментарі до відео в Facebook.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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