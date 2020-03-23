Борщовий набір подорожчає: мережа АТБ підвищує ціни на товари першої необхідності

Одна з найбільших мереж супермаркетів АТБ оголосила про підвишення цін на продукти харчування, а також товари першої необхідності. На такий крок змушені піти через зростання закупівельних цін від постачальників.

Відповідне повідомлення з'явилось у пресслужбі "АТБ-Маркет".

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Зокрема повідомляється, що продукти з "борщового набору" (картопля, капуста, цибуля та морква) подорожчали на 35-128%, цукор – на 8%, макаронні вироби – на 9,5%, крупи – на 11%, гречка – на 51%, борошно – на 5%, а яйця – на 6%.

"Компанія "АТБ-Маркет" змушена підвищити ціни на продукти харчування та товари першої необхідності. Така ситуація пов'язана зі стрімким зростанням закупівельних цін від постачальників не тільки для торговельної мережі АТБ, а й для всіх операторів українського ринку роздрібної торгівлі", – йдеться в повідомленні.

АТБ підвищує ціни на низку продуктів і товарів

Також у компанії зазначають, що підвищення цін постачальників пов'язане з запровадженням карантину. Зокрема мовиться про заборону на велику кількість працівників в одному приміщенні, а також транспортні обмеження, які діють в країні.

Керівник корпорації Борис Марков на своїй сторінці в фейсбуці вирішив підтвердити інформацію та пояснити, чому мережа була змушена піти на такий непопулярний крок.

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