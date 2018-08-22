Борщ з пампушками чи сало? Українці визначили головну національну страву

Головна національна страва України, на думку 88% українців, – червоний борщ. Ще дві третини країни вважає, що на першому місці повинні були опинитися вареники. Трійку кулінарних символів України замикає сало.

Споконвіку борщ асоціювався з традиційним обідом в класичній українській родині. Головним кулінарним символом країни близько 88% людей вибрали саме борщ. 57% віддали свою перевагу вареникам, адже, згідно з історичними даними, задовго до українців борщ варили в Греції. До речі, поляки теж вважають, що борщ належить їхній кухні.

До слова: ТОП-10 найкращих національних страв світу

Український борщ

Близько 28% українців вважають свинне сало головним кулінарним надбанням нації. Замикають п'ятірку найвідоміших українських страв галушки – 13% голосів, і голубці – 12%. Також близько 6% українців згадали деруни, пампухи з часником і холодець – 4%.

Опитування проводилося в період з 4 по 13 липня 2018 року, у ньому взяв участь 1801 респондент у віці від 18 років. Метод опитування – особисте формалізоване інтерв'ю (face - to - face). Максимальна похибка вибірки не перевищує +/- 2,4%.

Читайте також: Чим корисні крем-супи: поради та рецепти перших страв