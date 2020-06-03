Битва потужностей: чи зумів Redmi K30 Pro обійти iPhone 11 Pro Max

Флагманські смартфони Redmi K30 Pro і iPhone 11 Pro Max вже неодноразово ставали героями окремих оглядів і тестів. Автор YouTube-каналу TechNick пішов ще далі: блогер безпосередньо порівняв продуктивність гаджетів у різних сценаріях, включаючи запуск ідентичних додатків для платформ Android і iOS.

Смартфон Redmi побудований на базі флагманського процесора Qualcomm Snapdragon 865, а "серцем" iPhone 11 Pro Max став фірмовий чіп Apple A13 Bionic.

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Вимірявши час "холодного старту", ​​блогер з'ясував, що на увімкнення Redmi K30 Pro витрачає всього 16 секунд, натомість його суперник завантажується цілих 25 секунд.

У другій частині ролика його автор продемонстрував послідовне відкриття 27 додатків і порівняв швидкість їх запуску на обох моделях. У двадцяти випадках Redmi K30 Pro виявився швидшим за флагмана компанії Apple, який зумів випередити опонента лише при запуску деяких ігор.

В останньому випробуванні, під час якого перевірялася кількість згорнутих, але не закритих програм, які "висять" в оперативній пам'яті, переможцем став iPhone 11 Pro Max з рахунком 7: 2. Усі ми знаємо, що в Xiaomi, та й в Android-смартфонів у цілому, з цим є проблеми.

За підсумками імпровізованого змагання блогер присудив перемогу Redmi K30 Pro, який набрав у сумі 23 бали проти 15 у гаджета Apple.

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