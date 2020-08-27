Реакція собаки на гру в віртуальній реальності розсмішила мережу (відео)

Домашні улюбленці регулярно стають зірками інтернету, адже їхній вигляд та поведінка здатні викликати і сміх, і шок. Цей собака також не став винятком з правил.

На платформі Reddit користувач з ніком Melting_Planet поділився кумедним відео з хлопцем та собакою, яке за лічені години опинилось у трендах. Допис зібрав понад 11 тисяч балів та майже сотню коментарів.

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А все тому, що головний герой насолоджується грою у шоломі віртуальної реальності, а поряд з дивними діями господаря стежить собака. Здається, улюбленець зовсім не розуміє, що ж трапилось з його людиною, яка махає руками у повітрі, адже по-іншому описати реакцію пухнастика неможливо.

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