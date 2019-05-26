Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Володимир Зеленський ЗНО Холостяк

Бородані: названий ще один вагомий плюс рослинності на обличчі

  • 12
Чим корисна рослинність на обличчі - фото 1
Чим корисна рослинність на обличчі / Book Riot

Фахівці Канзаського університету (США) прийшли до висновку, що вуса і борода можуть захистити чоловіків від раку нижньої губи.

"Вуса, схоже, захищають губу так само, як волосся захищають шкіру голови", – пояснив автор дослідження Даніель Айрес.

І ще: Вчені відкрили нову корисну властивість броколі

Медики обстежили 200 чоловіків, у яких вже було діагностовано передраковий стан, відомий як актинічний кератоз. Це шкірне захворювання, що характеризується грубими плямами на шкірі, що з'являється через багаторічний вплив сонця. У багатьох випадках це захворювання може перерости у рак.

Вчені прийшли до висновку, що рослинність на обличчі довжиною не менше 9 міліметрів може сприяти зниженню ризику раку губи у 16 разів за умови, що вуса носили протягом тривалого терміну (наприклад, з юності). Безвусі чоловіки можуть убезпечити себе від цього виду раку за допомогою сонцезахисного крему.

Читайте також: Ці смачні продукти покращують травлення

Джерело: menshealth
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Оренда квартир у Львові: поради з власного досвіду, як винайняти житло
  • 23 травня, 21:25
  • 389
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 741
Фільм Мумія через 20 років: як змінилися улюблені актори
  • 23 травня, 18:21
  • 1056
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Краса