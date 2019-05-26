Бородані: названий ще один вагомий плюс рослинності на обличчі

Фахівці Канзаського університету (США) прийшли до висновку, що вуса і борода можуть захистити чоловіків від раку нижньої губи.

"Вуса, схоже, захищають губу так само, як волосся захищають шкіру голови", – пояснив автор дослідження Даніель Айрес.

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Медики обстежили 200 чоловіків, у яких вже було діагностовано передраковий стан, відомий як актинічний кератоз. Це шкірне захворювання, що характеризується грубими плямами на шкірі, що з'являється через багаторічний вплив сонця. У багатьох випадках це захворювання може перерости у рак.

Вчені прийшли до висновку, що рослинність на обличчі довжиною не менше 9 міліметрів може сприяти зниженню ризику раку губи у 16 разів за умови, що вуса носили протягом тривалого терміну (наприклад, з юності). Безвусі чоловіки можуть убезпечити себе від цього виду раку за допомогою сонцезахисного крему.

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