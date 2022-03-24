Борис Джонсон запропонував віддати Євро-2028 Україні

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відповів на спробу росіян отримати право на проведення чемпіонату Європи з футболу.

Джонсон обурився від самої ідеї РФ спробувати здобути фінальний турнір чемпіонату Європи 2028 або 2032 року, повідомляє The Athletic.

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"Я думаю, що ідея проведення в Росії будь-якого футбольного турніру чи будь-якого культурного заходу прямо зараз виходить за межі сатири, – сказав прем'єр-міністр Великої Британії. – Я не можу повірити, щоб хтось серйозно розглянув їхню пропозицію".

Раніше ФІФА та УЄФА відсторонили всі команди з РФ від міжнародних турнірів.

"Думаю, найкращим варіантом було б, якби право на проведення турніру було передано Україні", – заявив політик. Спільну заявку на проведення Євро-2028 можуть подати Англія, Північна Ірландія, Шотландія, Уельс та Ірландія. Водночас Італія хоче подати заявку на проведення Євро-2032.

Борис Джонсон запропонував віддати Євро-2028 Україні

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