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Борці зі Львова завоювали 17 медалей на чемпіонатах України: як це було
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Днями в Україні відбулися внутрішні чемпіонати з вільної боротьби серед молодших юнаків, юніорів та кадетів. Спортсмени зі Львівщини зуміли вибороти одразу 17 медалей, з них 7 – золотих. Пропонуємо переглянути фото і відео зі змагань!
Марафон українських чемпіонатів цьогоріч стартував у Харкові, де пройшов чемпіонат України з вільної боротьби серед молодших юнаків і дівчат до 15 років, повідомляє Радіо MAXIMUM.
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У яскравих сутичках представники львівської області Іван Залізко, Олександр Григоришин (боровся за Чернівецьку обл.) і Єгор Горох змогли завоювати впевнені золоті нагороди та жадані путівки на Чемпіонат Європи у Болгарії, який відбудеться вже 25 травня. Також відзначився гарною боротьбою та наполегливістю Кіт Руслан, який став віцечемпіоном змагань у вазі 62 кг. Бронзу на килимі вибороли Роман Дмитришин і Олексій Штойко.
Згодом у Бахмуті стартував чемпіонат України з боротьби серед юніорів та юніорок, переможці якого вирушать на чемпіонат Європи у Німеччині наприкінці червня. Тут спортсмени зі Львівщини показали наступні результати: Стасюк Данило, бронзовий призер ЧС U23 з вільної боротьби, приміряв медаль вищого ґатунку. Білійчук Андрій та Чекмак Андрій вибороли срібні нагороди, а бронзою відзначилися Валентин Григоришин (боровся за Чернівецьку обл.) та Харковський Андрій.
І завершальними цьогоріч стали поєдинки серед кадетів у Хмельницькому, які пройшли 5-8 травня. У запеклих сутичках Григоришин Олександр (боровся за Чернівецьку обл.), Гончар Віталій, Костишин Сергій вибороли золото та стали чемпіонами України. Григоришин Валентин (боровся за Чернівецьку обл.) та Руденко Річард – срібні призери змагань. Діяк Ігор посів третє місце. Нагадуємо, переможці змагань матимуть можливість відстоювати гідність нашої країни на чемпіонаті світу у Будапешті вже цього літа.
Відзначимо, що 9 з 17 призерів чемпіонатів займаються у відомого тренера з вільної боротьби зі Львова Слюсаренка Сергія. Бажаємо спортсменам наснаги та нових перемог вже на міжнародних аренах!
Чемпіонат України з ВІЛЬНОЇ БОРОТЬБИ 2021 (килим А) 7 травня фінальні сутички:
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