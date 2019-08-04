Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Музика Тести Рецепти

Йшли пританцьовуючи: кумедна хода кіз розсмішила інтернет (відео)

  • 25
Йшли пританцьовуючи: кумедна хода кіз розсмішила інтернет (відео) - фото 1

Мережу підірвало смішне відео, в якому пара кіз прогулюється по двору досить незвичайною ходою. Ролик набирає популярності в інтернеті, а юзери експериментують з накладанням музики на кумедні кадри.

Так, на відео видно, що тварини рухаються так, що створюється враження ніби вони пританцьовують. Їхня кумедна хода неабияк повеселила користувачів мережі і вже стала джерелом для нових смішних картинок і жартів в інтернеті.

І ще: Домашні улюбленці, які не знають про манери: епічні фото

Варто відзначити, що всього за кілька днів ролик уже встиг набрати в Twitter близько 100 тисяч переглядів і майже тисячу ретвітів.

Читайте також: Учені відтворили вигляд пса, який жив 4000 років тому: фотофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай українське! Найкращі пісні липня 2019, які мають бути у вашому плейлисті
  • 31 липня, 19:00
  • 2120
Моделі 90-х: як змінилася екзотична сомалійка Іман (18+)
  • 02 серпня, 16:21
  • 1114
ТЕСТ: На який серіал схоже твоє життя?
  • 29 липня, 15:00
  • 1385
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл