Йшли пританцьовуючи: кумедна хода кіз розсмішила інтернет (відео)

Мережу підірвало смішне відео, в якому пара кіз прогулюється по двору досить незвичайною ходою. Ролик набирає популярності в інтернеті, а юзери експериментують з накладанням музики на кумедні кадри.

Так, на відео видно, що тварини рухаються так, що створюється враження ніби вони пританцьовують. Їхня кумедна хода неабияк повеселила користувачів мережі і вже стала джерелом для нових смішних картинок і жартів в інтернеті.

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Варто відзначити, що всього за кілька днів ролик уже встиг набрати в Twitter близько 100 тисяч переглядів і майже тисячу ретвітів.

Meet Clive & Hank out for a Friday Morning stroll. Have a Fantastic day everyone #FridayMotivation pic.twitter.com/3xCyn9jrgP — (@Wendywoo_g) July 26, 2019

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