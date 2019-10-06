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Бокс Дерев'янченко – Головкін: результат бою, відео онлайн
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Український боксер Сергій Дерев'янченко зійшовся у поєдинку з казахстанським спортсменом Геннадієм Головкіним. Дізнайтесь результат бою на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку.
Сергій Дерев'янченко боровся за звання чемпіона світу у середній вазі, але не зумів вибороти титул у результаті складного поєдинку з казахом.
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Під час першого раунду Дерев'янченко пропустив атаку й опинився у нокдауні. Другий раунд "приніс" нашому земляку розсічення: кров заливала йому око до кінця поєдинку.
Втім, це не завадило нашому спортсменові провести активний бій. Він не боявся йти в обмін з Головкіним, хоча той уміло контратакував. Більшість раундів боксери провели в активному обміні ударами.
З другого по шостий раунд краще виглядав Дерев'янченко. У сьомому "ковдру перетягнув" Головкін, але нашому спортсмену вдалося витримати натиск. Дев'ятий раунд подарував маленьку надію на те, що Сергій переможе суперника.
Звичайно ж, обидва боксери намагались завершити поєдинок достроково. Дерев'янченко провів гідний бій, завоювавши багато прихильників. Утім, судді одноголосно віддали перемогу Геннадію Головкіну – 114-113 і двічі 115-112. Таке рішення у Madison Square Garden зустріли зі свистом.
Дивіться відео поєдинку Дерев'янченко – Головкін:
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