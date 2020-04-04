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Богослужіння в церквах України: дивитись онлайн трансляцію 5 квітня

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богослужіння онлайн - фото 1
богослужіння онлайн

Українцям, які на карантині, не варто переживати з приводу пропущених походів до церкви. Залишайтеся вдома й відвідайте богослужіння онлайн. Читайте далі та дізнайтеся, як і коли відбувається богослужіння для всіх християн.

Православна церква України дозволила проведення богослужінь в храмах тільки священникам і закликала віряни брати участь в богослужіннях дистанційно. Схоже рішення прийняла Українська Греко-Католицька Церква. Також інші конфесії дистанціювалися й проводять релігійні обряди онлайн.

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Ось розклад трансляцій богослужінь для вірян на час карантину:

Богослужіння для християн

У неділю 5 квітня на UA: ПЕРШИЙ, UA: КРИМ і всіх регіональних філіях:

  • 9:30 – Недільна свята меса Римо-Католицької церкви в Україні
  • 10:00 – Божественна літургія у Свято-Михайлівському кафедральному соборі Православної Церкви України та всеукраїнська молитва
  • 11:30 – Недільна літургія Української Греко-Католицької церкви з Патріаршого собору Воскресіння Христового

У неділю 5 квітня на UA: КУЛЬТУРА:

  • 12:30 – Недільне богослужіння Церкви євангельських християн-баптистів
  • 13:00 – Недільне богослужіння Української Євангельської церкви
  • 13:30 – Недільне богослужіння Української Церкви християн віри євангельської
Богослужіння в церквах України: дивитись онлайн трансляцію 5 квітня - фото 394489
  • Богослужінь УПЦ Московського патріархату не буде.

До теми: Отче наш: текст та історія головної молитви християн

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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