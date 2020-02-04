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Богиня балансу: відео виступу на італійському талант-шоу загіпнотизує вас

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Справжня магія на італійському шоу - фото 1
Справжня магія на італійському шоу / nst.sky.it

Деяким людям якось вдається домовитися зі земним тяжінням, атмосферним тиском та іншими природними перешкодами для того, що творити дива. Це доводить учасниця італійського талант-шоу, відео виступу якої стало хітом мережі.

Головну героїню відео звуть Марула Ріголь (Marula Eugster Rigolo), їй 28 років і вона професійна артистка. Виступ дівчини на італійській версії телепередачі Got Talent загіпнотизував журі та глядачів. Її номер уже зібрав понад мільйон переглядів на YouTube та став популярним на форумі Reddit.

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У відео Марула руками і ногами, здається, просто в повітрі вибудовує конструкцію із 13 сухих пальмових гілок, у якій все тримається на чесному слові, пташиній пір'їнці й – нерозумно заперечувати – магії. Це краще раз подивитись, аніж переповідати сотню разів. Зацініть:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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