Боги маркетингу: в Китаї дарують iPhone 12 під час покупки топового смартфона HUAWEI

Нещодавно стартував продаж нових флагманських смартфонів HUAWEI серії Mate40 і iPhone 12-ї серії від Apple. І багато користувачів обиратимуть між ними. Виявляється, в Китаї такої проблеми немає: місцевий магазин дарує "яблучний" апарат за покупку вітчизняного флагмана.

Один з китайських інтернет-магазинів оголосив про проведення наступного тижня вельми привабливої акції.

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Протягом одного дня при купівлі нового HUAWEI Mate40 Pro у версії 8 + 128 ГБ в подарунок можна буде отримати iPhone 12 на 64 ГБ у випадковому кольорі. За такий комплект продавець просить 6499 юанів, що за нинішнім курсом дорівнює приблизно $ 992.

Правда, отримати настільки приємний подарунок зможуть далеко не всі. В описі акції кажуть, що кількість доступних пристроїв обмежена, так що пощастить тільки найшвидшим. Маємо надію, це не стане причиною появи черг під крамницею з півночі.

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