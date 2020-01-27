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Boeing 777X виконав перший випробувальний політ: відео

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Boeing 777X - фото 1
Boeing 777X / gazeta

Новий широкофюзеляжний літак Boeing 777X вперше піднявся в повітря і зробив випробувальний політ. Літак є найбільшим і найефективнішим з точки зору витрат палива.

Відомо, що лайнер Boeing 777X злітав з аеропорту в околицях міста Еверетт в штаті Вашингтон. Boeing вів пряму трансляцію цього польоту. Через кілька годин літак приземлився в Сіетлі.

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Раніше політ Boeing 777X неодноразово відкладався. В останній раз це відбулося в п'ятницю через занадто сильний вітер. Як підкреслювали в компанії, цей політ є важливим етапом ретельних випробувань літак Boeing 777X. Він, як відзначають в Boeing, є "найбільшим і найбільш ефективним з точки зору витрат палива широкофюзеляжним літаком, оснащеним двома двигунами".

При цьому повідомлялося, що лайнер Boeing 777X розвалився під час навантажувальних випробувань. Фюзеляж літака розламався позаду крила і з розлому випали пасажирські двері.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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