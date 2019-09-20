Boeing вперше випробував дрон для ВМС, який заправлятиме винищувачі

Американська корпорація Boeing провела випробування першого палубного дрона-заправника MQ-25 Stingray, який буде базуватися на авіаносцях. Безпілотник буде доставляти близько 8 тонн пального для дозаправки в повітрі 4-6 винищувачів на відстань до 930 км.

Стверджується, що перший випробувальний політ, який тривав дві години, проводився над аеропортом міста Сент-Луїс в штаті Іллінойс. Фахівці Boeing перевіряли основні функції безпілотника.

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Дрона-заправник MQ-25 Stingray

"Літальний апарат завершив автономні руліжні випробування, потім піднявся в повітря і полетів за заздалегідь визначеним маршрутом для перевірки його основних функцій польоту і взаємодії з наземною станцією управління", – йдеться в повідомленні.

Один безпілотник буде доставляти близько 8 тонн пального для дозаправки в повітрі 4-6 винищувачів на відстань до 930 км. Крім того, на Stingray передбачається встановлювати апаратуру для виконання завдань спостереження, розвідки та збору інформації.

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