"Бо вже не повернутися назад": KHAYAT випустив відео на ліричну пісню "Зорепад"

Український співак KHAYAT презентував нову музичну роботу "Зорепад". Слухайте зворушливу пісню та дивіться оптимістичне відео!

Співак KHAYAT розповідає, що пісня "Зорепад" про те, що не варто жити лише минулим і ностальгувати за найщасливішими моментами. Варто дати шанс на ці моменти сьогодні. Як би складно не було, але співак закликає рухатись далі.

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"Всі ми схильні ностальгувати та час від часу згадувати свої найщасливіші моменти, але дехто живе тільки минулим, не даючи собі шансу на ті щасливі моменти сьогодні. Треба намагатись рухатись далі. Жити тим, що ти маєш зараз і саме з цього будувати своє майбутнє. Війна це не тільки ракети, кулі та знищені міста. Це також чиєсь дитинство, чиясь молодість і т.д.. Це вже кимось написана глава нашого життя, а от якою буде наступна – вже залежить тільки від нас", – йдеться в описі до нової пісні Андрія Хайата.

Слухати пісню KHAYAT – Зорепад:

Слова пісні KHAYAT – Зорепад:

Так,

Ми загадаємо у зорепад

Не обирати кожен шлях наосліп

Бо вже не повернутися назад

Туди де всі малі тепер дорослі

Дай Боже бачити у небі знак

Що буде радити на кожнім кроці

Бо вже не буде як колись, однак

Сльоза надії на моїй сорочці

Сліди покою не помітні

Його краде надвечір небосхил

Та ми тепер з тобою рідні

І нам від того буде більше сил

Коли усе життя на відлік

А все минуле вдома на стіні

Слова що так усім потрібні

Повтори мені

Так,

Ми загадаємо у зорепад

Не обирати кожен шлях наосліп

Бо вже не повернутися назад

Туди де всі малі тепер дорослі

Дай Боже бачити у небі знак

Що буде радити на кожнім кроці

Бо вже не буде як колись, однак

Сльоза надії на моїй сорочці

Коли попереду пороги

І вже не знаєш де твоя межа

Здається що немає змоги

З самим собою бути на ножах

Коли розходяться дороги

А за спиною втомлений хижак

Я заберу твої тривоги

І пригорну тебе до себе

Так,

Ми загадаємо у зорепад

Не обирати кожен шлях наосліп

Бо вже не повернутися назад

Туди де всі малі тепер дорослі

Дай Боже бачити у небі знак

Що буде радити на кожнім кроці

Бо вже не буде як колись, однак

Сльоза надії на моїй сорочці

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