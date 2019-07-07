BMW X7: компанія показала гігантський і потужний пікап

Компанія BMW розкрила свій секретний проєкт пікапа X7, над яким працювали дванадцять найталановитіших молодих технічних фахівців. Робота тривала протягом останніх десяти місяців.

Результат багатомісячної роботи співробітників компанії – 5,3-метровий пікап, який перевершує за розмірами позашляховик – зараз найбільший з усіх позашляховиків BMW.

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Облицювання з тикового дерева надає вантажній частині вишукану обробку, яка не буде виглядати недоречно навіть на палубі дорогої океанської яхти.

Вантажний відсік досить великий – 1,4 м, а при відкритті задніх дверей збільшується до 2 м в довжину. Задні ліхтарі пікап отримав зовсім інші, ніж його "брат" кросовер. Під час своєї роботи команда студентів і технічних фахівців використовувала новітні технології комп'ютерного проєктування і 3D-друку.

На відміну від більшості інших моделей німецьких преміальних брендів, таких як VW Amarok і Mercedes-Benz X-Class, команда дизайнерів BMW вирішила не оснащувати X7 дизельним двигуном. Під капотом розташований 3-літровий рядний шестициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 250 кВт. Автоматична коробка передач з вісьмома швидкостями забезпечує 450 Нм крутного моменту.

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