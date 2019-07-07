Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

BMW X7: компанія показала гігантський і потужний пікап

  • 25
BMW X7: компанія показала гігантський і потужний пікап - фото 1

Компанія BMW розкрила свій секретний проєкт пікапа X7, над яким працювали дванадцять найталановитіших молодих технічних фахівців. Робота тривала протягом останніх десяти місяців.

Результат багатомісячної роботи співробітників компанії – 5,3-метровий пікап, який перевершує за розмірами позашляховик – зараз найбільший з усіх позашляховиків BMW.

І ще: З пікапа зробили розкішний офіс на колесах

BMW X7: компанія показала гігантський і потужний пікап - фото 339012

Облицювання з тикового дерева надає вантажній частині вишукану обробку, яка не буде виглядати недоречно навіть на палубі дорогої океанської яхти.

Вантажний відсік досить великий – 1,4 м, а при відкритті задніх дверей збільшується до 2 м в довжину. Задні ліхтарі пікап отримав зовсім інші, ніж його "брат" кросовер. Під час своєї роботи команда студентів і технічних фахівців використовувала новітні технології комп'ютерного проєктування і 3D-друку.

BMW X7: компанія показала гігантський і потужний пікап - фото 339010
BMW X7: компанія показала гігантський і потужний пікап - фото 339009

На відміну від більшості інших моделей німецьких преміальних брендів, таких як VW Amarok і Mercedes-Benz X-Class, команда дизайнерів BMW вирішила не оснащувати X7 дизельним двигуном. Під капотом розташований 3-літровий рядний шестициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 250 кВт. Автоматична коробка передач з вісьмома швидкостями забезпечує 450 Нм крутного моменту.

BMW X7: компанія показала гігантський і потужний пікап - фото 339011

Читайте також: Mercedes показав 421-сильні хетчбек і седан

Джерело: motor1
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
5 вагомих причин НЕ купувати смартфон з AMOLED-екраном
  • 05 липня, 20:31
  • 867
ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
  • 05 липня, 17:00
  • 1500
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1588331
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології