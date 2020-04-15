BMW випустила настільні ігри, розмальовки та пазли для тих, хто нудьгує на карантині

Настільні ігри та розмальовки можна завантажити на сайті BMW

Компанія BMW придумала спосіб, як не дати занудьгувати своїм шанувальникам по всьому світу, які змушені проводити дні вдома на карантині через пандемію коронавірусу. Баварці випустили набір розваг для дорослих і дітей: розмальовки, пазли і настільні ігри.

Усі матеріали доступні безкоштовно, вам знадобляться тільки принтер, листи А4, ножиці, олівці та гральні кубики.

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Баварський бренд представив п'ять видів ігор і головоломок, наприклад, "Гонки" (для неї потрібні гральні кубики), "Знайди пару", "Припаркуйся" та інші. Всі вони доступні для завантажування на сайті компанії безкоштовно. Їх достатньо лише роздрукувати. Правила додаються. Крім того, на сайті BMW можна завантажити й розмальовки.

BMW – не перший бренд, який запропонував своїм шанувальникам подібне дозвілля. Ще в березні Audi і Mercedes-Benz випустили книжки з розмальовками, які можна розфарбовувати як кольоровими олівцями, так і на комп'ютері в будь-якому графічному редакторі.

У Audi в добірку входили картинки з історичними та сучасними моделями – від Horch 830 до R8. Mercedes-Benz запропонував 34 зображення для розфарбовування, в тому числі 190 SL, кемпер Sprinter, гоночний Mercedes-AMG GT і концепт Vision AVTR.

Нагадаємо, що через пандемію COVID-19 практично всі автовиробники, в тому числі європейські, змушені були вжити заходів: одні закрили заводи, інші кинулися розробляти медичне обладнання та маски. У багатьох країнах ввели карантин – громадянам заборонено покидати будинки без необхідності.

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