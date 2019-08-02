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Тести Подорожі

BMW уперше показала трекову M2 Competition

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Попередній показ BMW M2 Competition запланований на 3 серпня - фото 1
Попередній показ BMW M2 Competition запланований на 3 серпня

Компанія BMW випустить спецверсію M2 Competition, призначену для любителів автоспорту. Перший показ відбудеться 3 серпня на Нюрбургрингу. Пілоти баварської марки протестують машину в шестигодинний гонці місцевого чемпіонату VLN Endurance.

BMW позиціонує трекову M2 Competition як спортивний снаряд для гонщиків-новачків і запевняє, що в процесі розробки автомобіля був зроблений акцент на простоту в управлінні та безпеку. Масштаб модернізації тримається в секреті, але за аналогією з попередниками – M235i Racing і M240i Racing – клієнтів чекає "двійка" зі спеціальним аеродинамічним обвісом, полегшеним кузовом, захисним каркасом, переналаштованим шасі і форсованим двигуном.

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BMW уперше показала трекову M2 Competition - фото 345083

Дату прем'єри прес-служба BMW поки не розкриває: на "Північній петлі" автомобіль постане в захисному забарвленні, що приховує деталі. Відомо, що клієнти зможуть отримати новинку до початку наступного автоспортивного сезону, а етап серії VLN Endurance розглядається конструкторами як "завершальна тестова сесія на найвимогливішому автодромі у світі".

BMW уперше показала трекову M2 Competition - фото 345084

У майбутнього прихильників "іншого" сімейства BMW чекає ще одна прем'єра – купе M2 CS. Судячи зі шпигунських знімків, зовні M2 CS відзначиться вуглепластиковими кузовними деталями, вуглецькерамічними гальмами з золотистими супортами, оригінальним дифузором і спойлерами. Культова серія "М" розташується на вершині модельного ряду 2 Series, причому M2 CS стане найшвидшою "двійкою" з допуском на дороги загального користування.

BMW уперше показала трекову M2 Competition - фото 345085

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Джерело: Motor
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