BMW представила костюм, у якому можна літати на швидкості 300 км/год: відео

Компанія BMW спільно з підрозділом Designworks представили перший у світі електричний костюм-крило для бейсджампінгу. Новий wing suit, що дозволяє розвинути швидкість у польоті до 300 кілометрів на годину, випробував у горах австрійський екстремал Петер Сальцманн.

Wing suit називають спеціальний костюм, конструкція якого дозволяє потоку повітря наповнювати "крила" між ногами, руками та тілом пілота, щоб він міг контролювати політ, маневруючи у повітряних потоках. Швидкість польоту бейсджампера у традиційному костюмі досягає 100 кілометрів на годину.

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Інженери BMW вирішили змінити уявлення про можливості бейсджампінгу та створили перший у світі електричний wing suit. Костюм обладнаний спеціальним вуглепластиковим рюкзаком, до якого кріпляться два електромотори з карбоновими гвинтами потужністю 10 кінських сил кожен. Пропелери обертаються зі швидкістю 25 000 оборотів на хвилину і дозволяють здійснити політ на швидкості до 300 кілометрів на годину. Разом з 50-вольтовою літієвою батарею загальна вага рюкзака становить всього 12 кілограмів. Заряду акумулятора вистачає на п'ять хвилин польоту.

Екстремал Петер Сальцманн, який брав безпосередню участь у розробці костюма, провів безліч випробувань розробки в аеротрубі випробувального центру BMW у Мюнхені. Перевірити працездатність електричного wing suit у реальних умовах австрієць планував у Південній Кореї, пролетівши над трьома хмарочосами в Пусані.

Однак через пандемію COVID-19, місце випробувань довелося поміняти. Спортсмен відправився в Австрійські Альпи, де стрибнув з вертольота з висоти близько 3000 метрів у компанії з екстремалами в класичних костюмах для бейсджампінгу.

У кінці вересня китайська компанія Xpeng представила на автосалоні в Пекіні прототип аеромобіля Kiwigogo. Машина, що нагадує гігантський октокоптер, вміщує двох пасажирів і літає на висоті від 5 до 25 метрів.

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