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BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото

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Новинка BMW вражає своїм дизайном - фото 1
Новинка BMW вражає своїм дизайном

Компанія BMW показала у Франкфурті, як буде розвиватися дизайн сімейства моделей 4 серії на прикладі шоу-кара Concept 4. Експресивне купе описується, як "естетична сутність" бренду, в якій "ідеальні пропорції поєднуються з чистим і вивіреним дизайном".

Ключовий елемент дизайну BMW Concept 4 – тривимірна решітка радіатора з суміщеними вертикальними "ніздрями". Таке оформлення не тільки пов'язує шоу-кар з останніми моделями з Мюнхена та концептом Vision iNEXT, а й звертається до минулого марки: витягнуті у висоту "ніздрі" були присутні на таких історичних моделях, як BMW 328 і 3.0 CSi.

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BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото - фото 354052
BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото - фото 354050
BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото - фото 354049

Серед інших особливостей шоу-кара – фари без розсіювачів, які є частиною дизайну екстер'єру, кузов, пофарбований у відтінок червоного Forbidden Red, 21-дюймові колеса, ліхтарі, що складаються з одного L-подібного волоконно-оптичного елемента і профіль , що нагадує про купе 8 серії.

BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото - фото 354048
BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото - фото 354047

Шеф-дизайнер BMW Домагой Дукеч каже, що стилістику концепту запозичить майбутня "четвірка". Наскільки сильно серійний автомобіль відрізнятиметься від шоу-кара ми дізнаємося в наступному році.

BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото - фото 354045
BMW показала вражаючий шоукар Concept 4: ефектні фото - фото 354044

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Джерело: Motor
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