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BMW показала першу спецверсію нової 8-Series

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Спецверсія 8-Series від BMW - фото 1
Спецверсія 8-Series від BMW / autoexpress

Компанія BMW представила першу спецверсію купе 8-Series під назвою First Edition, яку випустять обмеженим тиражем у 400 екземплярів. Автомобіль отримав низку унікальних елементів від підрозділу BMW Individual.

Для BMW 8-Series First Edition був розроблений відтінок кузова "Frozen Barcelona Blue", особливі вставки для решітки радіатора, 20-дюймові колісні диски, а також спеціальні патрубки випускної системи. За додаткову плату можна отримати кузовний М-обвіс з карбону.

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Спецверсія купе 8-Series First Edition - фото 305612
Спецверсія купе 8-Series First Edition

В оформленні інтер'єру використали натуральну шкіру і алькантару. На передній панелі з'явилася табличка з назвою спецсерії "First Edition" з індивідуальним порядковим номером автомобіля.

Новинка доступна у топовій комплектації M850i xDrive. Такий автомобіль оснащується 4,4-літровим двигуном V8 з двома турбінами, що розвиває 530 к.с. і 750 Нм крутного моменту. Мотор працює у парі з восьмиступінчастим "автоматом" і повним приводом. Купе здатне прискорюватися з місця до "сотні" за 3,7 секунди, а його максимальна швидкість примусово обмежена електронікою на позначці 250 км/год.

Інтер'єр унікальногї 8-Series - фото 305613
Інтер'єр унікальногї 8-Series
Спецверсія купе 8-Series First Edition - фото 305614
Спецверсія купе 8-Series First Edition

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Джерело: autoexpress
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