BMW показала нові M4 і M4 GT3 на фото

Компанія BMW показала прототип нової M4 – закамуфльований автомобіль презентували разом з гоночним варіантом купе версії GT3.

Німецький автовиробник на трасі Red Bull Ring в Австрії в рамках гоночного уїк-енду BMW M Grand Prix of Styria чемпіонату MotoGP показав два варіанти BMW M4 – дорожнє купе і гоночне, створене за вимогами чемпіонату GT3. Спорткар BMW M4 GT3 буде відрізнятися переробленим кузовом з розвиненим аеродинамічним обвісом.

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Обидва варіанти отримають 3-літровий 6-циліндровий турбомотор. На дорожніх моделях двигун видаватиме 480 к.с. в базовій версії і 510 к.с. у варіанті Competition. Силовий агрегат поєднується з 6-ступінчастою механічною і 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

Прем'єра дорожнього BMW M4 відбудеться восени 2020 року, а гоночний BMW M4 GT3 буде представлений в 2021 році, а на перегонах з'явиться в сезоні-2022, замінивши модель BMW M6 GT3.

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