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Aston Martin випустить суперкари в стилі агента 007

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Aston Martin - фото 1
Aston Martin / motor

Компанія Aston Martin випустить одразу два своїх спорткари у виконанні 007 Edition, щоб відзначити вихід на екрани нового фільму No Time To Die, присвяченому пригодам супершпигуна Джеймса Бонда.

Нагадаємо, у листопаді на кіноекрани всього світу виходить ювілейний 25-й фільм, присвячений невтомному і безстрашному борцю зі світовим злом агенту 007. На честь нього відразу дві моделі компанії отримають ексклюзивну версію 007 Edition – Vantage і DBS Superleggera.

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Натхнення при створенні новинок в компанії черпали з образу класичного Aston Martin c мотором V8, який дебютував в 1987 році у фільмі The Living Daylights. Обидві моделі отримають ексклюзивне забарвлення і багату комплектацію, в яку увійдуть численні елементи з вуглепластику, особливий малюнок колісних дисків і спеціальний декор.

Aston Martin випустить суперкари в стилі агента 007 - фото 420956

Aston Martin випустить суперкари в стилі агента 007 - фото 420957

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Джерело: motor
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