BMW M6 обігнав на треку 54 автомобілі за один круг: відео

Британський автогонщик NLS Девід Піттард за кермом купе BMW M6 GT3 обігнав 54 автомобілі, проїхавши всього одне коло по трасі Нюрбургринг.

Відео з заїздом опублікував сам Піттард на своєму YouTube-каналі. За його словами, він залишив позаду понад півсотні автомобілів за вісім з половиною хвилин, щоб завершити тренування на треку до початку дощу.

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Однак гонка вийшла не зовсім чесною, бо 585-сильному гоночному BMW довелося змагатися зі значно менш швидкими і дорогими автомобілями, в тому числі співвітчизниками Opel і Porsche. У рух M6 GT3 призводить 4,4-літровий восьмициліндровий твін-турбо потужністю 585 кінських сил, що працює в парі з шестиступеневою коробкою передач.

Для загадкового прототипу BMW M8, який виїхав на Нюрбургринг два тижні тому, заїзд виявився куди менш вдалим. За словами очевидців, автомобіль по черзі врізався в огорожу з обох сторін гоночного треку.

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