BMW iX пройшов "лосиний" тест: які показники електричного кросовера

Журналісти незалежного іспанського видання km77 випробували електричний кросовер BMW iX тестом "на лося". У його рамках автомобіль повинен різко перебудуватися – наче при зустрічі зі справжньою твариною – і при цьому не зачепити жодного конуса.

З непростим випробуванням електрокар BMW iX впорався непогано, але не на "п'ятірку". Конуси залишилися недоторканими на швидкості 74 кілометри на годину, натомість прохідною вважається 77 кілометрів на годину.

Це цікаво: Нова топменеджерка Nissan називає себе Матір'ю драконів: і в неї є на це причина

Для тесту вибрали BMW iX у базовій версії xDrive40. Випробування BMW iX вирішили почати з вищої швидкості, ніж потрібно для проходження тесту – 80 кілометрів на годину. Спроба виявилася провальною: при першій же перебудові електрокар виляв кормою і повалив конус, і водій вирішив навіть не намагатися в'їхати до другого сектору.

Тест на швидкості 77 кілометрів на годину кросовер також не пройшов через недостатню маневровість. Найвдалішим став заїзд на швидкості 74 кілометри на годину. Попри те, що iX не дотягнув до відмінної оцінки, він все ж таки продемонстрував непоганий результат для 2,5-тонної машини шириною майже у два метри, зазначили в km77.

Журналісти похвалили BMW за стійкість та мінімальні крени, а також за адекватну роботу системи курсової стійкості (ESP).

Читайте також: Porsche Taycan обійшов за популярністю усі бензинові авто, але в одній країні