BMW i8 перетворили на "незалежний" арт-кар

Гібридний спорткар BMW i8 перетворили на справжній арт-кар. Однак це не офіційний проект баварської марки, а робота незалежного німецького художника і скульптора Томаса Шайбіца. Проект Шайбіца в компанії BMW визнали вдалим.

Асиметрична колірна схема арт-кара спочатку з'явилася на картині Шайбіца. Згодом її елементи були перенесені на автомобіль. Для проекту художник взяв BMW i8 у свого друга Бернда Хойзінгер, тому робота і отримала назву "Scheibitz x Heusinger". За словами художника, натхнення для дизайну машини він знаходив у традиційних скульптурах, просторовій перспективі, симетрії, рельєфі й ілюзії.

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Останній з офіційних арт-карів BMW, 18-й за ліком, був представлений у 2017 році. Над дизайном працювала відома китайська мультимедійна художниця Цао Фей. За основу для проекту був узятий гоночний M6 GT3, пофарбований у вугільно-чорний колір. Повністю всі елементи дизайну можна було побачити тільки в спеціальному додатку для iPhone.

Історія арт-карів почалася у 1975 році. Відтоді автомобілі BMW на картини перетворювали майже два десятки художників, включаючи Енді Уорхола.

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