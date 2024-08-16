Bloomberg опублікував рейтинг найбагатших людей світу: ТОП-5 мільярдерів

Bloomberg опублікував свій рейтинг найбагатших людей планети. Список очікувано очолив Ілон Маск, який вже тривалий час утримує перше місце завдяки своєму значному капіталу в $235 млрд.

Незважаючи на постійні зміни у світовій економіці, технологічні магнати продовжують домінувати в рейтингу найбагатших людей світу.

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Другу сходинку рейтингу займає засновник Amazon Джефф Безос зі статками $193 млрд, що відображає його стійке місце серед найбагатших людей світу.

Марк Цукерберг, засновник Facebook, продовжує зростати у фінансовому плані та посів третє місце з капіталом у $188 млрд.

Цікавий зсув відбувся у випадку Бернара Арно, власника імперії LVMH, який опустився на четверту сходинку рейтингу зі статками в $184 млрд. Його падіння можна пов’язати з певними коливаннями на ринку розкішних товарів.

Бернара Арно / DR

Замкнув п’ятірку лідерів Білл Гейтс із капіталом у $154 млрд, що демонструє стабільність його багатства, незважаючи на значні благодійні внески.

Те, що саме ці люди очолюють список підтверджує значущість інновацій та технологій у сучасному світі, а також важливість стратегічних інвестицій і адаптації до ринкових умов.

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