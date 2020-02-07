Apple оштрафували на шалені гроші: що цього разу

У Франції оштрафували компанію Apple на 25 мільйонів євро за те, що виробник не повідомив споживачам, що оновлення операційної системи iPhone уповільнить роботу пристрою.

"Коли споживачі не змогли повернутися до старої версії своєї операційної системи, багато хто з них були змушені замінити акумулятори і навіть придбати новий телефон", – сказав генеральний директор Управління із захисту прав споживачів.

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Справу проти Apple розглядали після скарги неурядової організації, яка заявила, що компанія навмисно створює оновлення, від якого телефони працюють повільніше, щоб змушувати споживачів купувати нові. Розслідування не виявило доказів "умисних дій, в юридичному сенсі цього терміна", повідомив чиновник Міністерства економіки. Але споживачі й справді не були поінформовані про те, що їхні телефони можуть бути сповільнені з оновленням iOS, тому Apple була визнана винною у введенні в оману.

У свою чергу прес-секретар Apple зазначив, що "метою завжди було створення безпечної продукції, яку оцінять клієнти, і забезпечення того, щоб iPhone прослужив якнайдовше".

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