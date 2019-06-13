Купальники 2019: найкращий вибір цього літа

Як купальники модні у 2019 році / BIKINI-

Експерти розповіли, на що слід звертати увагу при виборі купальника 2019. Пропонуємо надихнутися добіркою наймодніших бікіні цього літа!

Кислотні кольори та неон

Неонові відтінки ще у тренді! Авторитетні стилісти рекомендують вибирати спортивні моделі купальників в яскраво-салатових, рожевих і помаранчевих відтінках. Серед зіркових прихильниць неонового пляжного тренду – Кайлі Дженнер, Кім Кардашян, Ріанна.

Сексуальний мінімалізм

Сексуальний мінімалізм – один з ключових трендів цього літа. Так, в тренді однотонні відверті моделі купальників в чорному, бежевому і білому відтінках. Також популярні однотонні злиті купальники з високим вирізом на стегнах.

Мереживо

Не менш популярні цього літа і романтичні мережива, а також купальники в білизняному стилі. Така модель, на думку фешн-експертів, крутий вибір для відпускного лука. У тренді – мереживні монокіні з рюшами і воланами, кокетливі бікіні з яскравими принтами і однотонні купальники в ретро-стилі.

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