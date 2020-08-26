Блогерка розкрила секрет свого хлопця, і це ідея для всіх чоловіків

Дівчина переїхала до свого бойфренда і випадково зробила несподіване відкриття у його ванній. Дивина чи ні, але цей предмет справді не буде зайвим навіть в душі.

Тіктокерка Евелін переїхала з до Австралії. Їй довелось доволі довго звикати до місцевого діалекту, але не це найбільше здивувало дівчину за період життя у Сіднеї. Якось вона зайшла у ванну кімнату свого бойфренда і натрапила на предмет, який зовсім не очікувала тут побачити. Звісно ж, незвичайною знахідкою Евелін поділилась у мережі, запитавши, чи хтось про таке чув.

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"Коли я була вперше у хлопця і пішла у ванну, то побачила це. Пиво...у його ванній!", – почала дівчина. Після цього вона запитала, що ж пляшка робить поряд з шампунем і гелем для душу. Бойфренд пояснив, що це ідеально для завершення важкого дня: прийняти гарячий душ і випити холодне пиво.

Поки Евелін дивувалась, то чимало коментаторів розповіли, що це дуже крута ідея для того, щоб розслабитись ввечері. Згодом і сама блогерка зацінила такий варіант відпочинку:

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