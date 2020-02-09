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Блогерка поділилась лайфхаком з джинсами, який став хітом (відео)

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Лайфхак з джинсами зробив дівчину популярною - фото 1
Лайфхак з джинсами зробив дівчину популярною

Блогерка Алія Моралес поділилась лайфхаком для дівчат з пишними стегнами та тонкою талією. Ролик швидко став дуже популярним, але порада підійшла не всім.

Алія Моралес (Aaliyah Morales) активно веде профілі в соцмережах, де має понад 40 тисяч прихильників. Часто дівчина просто публікує танцювальні відео та ділиться корисними порадами. Саме останнє нещодавно принесло її мільйони переглядів!

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Алія зняла на камеру свій лайфхак, який підійде всім дівчатам з тонкою талією та широкими стегнами. Моралес продемонструвала, як змушує джинси ідеально сидіти на таких формах. Для цього потрібно всього кілька хвилин та звичайні шнурівки. За короткий час ролик побачили понад 10 мільйонів користувачів, щоправда, підійшов варіант не всім. Бо для повноцінної роботи лайфхаку потрібно знайти не просто якісь штанці, а максимально вдалі. Зате Алія точно збільшила свою аудиторію.

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Джерело: medialeaks
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