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Блогери розповіли, який елемент у Samsung Galaxy S20 буде важко замінити
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Розбирання смартфонів практикують не тільки експерти лабораторії iFixit, але й інші ентузіасти. Автори YouTube-каналу PBKreviews опублікували відеоролик, який дозволяє зазирнути у "внутрішній світ" флагманського Samsung Galaxy S20.
Крім того, вони оцінили ремонтопридатність Samsung Galaxy S20. Як виявилося, з деякими особливостями його конструкції впоратися буде складно навіть досвідченим інженерам.
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Відокремити задню кришку смартфона ентузіастам вдалося без особливих зусиль за допомогою спеціального фена та пластикового інструменту. Кріплення більшості елементів гаджета здійснюється за допомогою болтів і конекторів, що спрощує демонтаж модуля камери, системної плати, шлейфів і динаміків пристрою.
Головною проблемою у ремонті гаджета автори відео назвали заміну акумулятора. За їх словами, він розташований дуже близько до дисплейного модуля, який легко пошкодити, витягуючи батарею. Блогери припустили, що така операція буде складною навіть для спеціалізованих сервісних центрів, якщо вони не матимуть спеціальних пристосувань для безпечного відділення батареї від корпусу.
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