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Блогери розповіли, чим насправді виявився золотий iPhone Роберто Ескобара

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Escobar Gold 11 Pro виявився черговим обманом брата наркобарона - фото 1
Escobar Gold 11 Pro виявився черговим обманом брата наркобарона

Цього тижня представили золотий iPhone 11 Pro за $ 499 від Роберто Ескобара, брата знаменитого наркобарона Пабло Ескобара. З огляду на історію з попереднім подібним апаратом, багато хто з недовірою поставилися до анонсу.

Популярні техноблогери вже отримали смартфон у своє розпорядження і зробили важливе оголошення.

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Новий Escobar Gold 11 Pro був розісланий відомим блогерам і медійним особистостям, аби ті прорекламували пристрій. Серед щасливчиків були Арун Маін з YouTube-каналу Mrwhosetheboss і Маркус Браунлі з каналу MKBHD. Обидва блогери у деталях вивчили пристрій та підтвердили, що це дійсно робочий iPhone 11 Pro у модифікованому корпусі. Однак є кілька нюансів.

У презентабельній упаковці крім самого смартфона містяться усі стандартні аксесуари від iPhone 11 Pro і набір документації. Один з паперів свідчить, що це відновлений апарат, який був відремонтований після поломки. У спеціальній таблиці навіть вказано, які саме роботи були виконані.

Сам же смартфон викликає низку питань. Точніше його виконання. Золотий корпус дуже легко дряпається, особливо в області камери. Крім того, все виконано досить неакуратно, а Аруна Маін узагалі зумів руками зірвати і зламати задню кришку.

Обидва блогери наполегливо порекомендували утриматися від покупки Escobar Gold 11 Pro, оскільки в реальності це черговий обман. Як і було з Escobar Fold 1, ніхто зі звичайних покупців після переказу грошей нічого не отримає.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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