Блогери перевірили ремонтопридатність LG V60 ThinQ

Незабаром після релізу LG V60 ThinQ новинка потрапила до рук блогерів YouTube-каналу PBKreviews, які повністю розібрали флагманський смартфон, щоб перевірити, наскільки складно буде замінити його ключові елементи при необхідності ремонту.

Під час запису ролика, присвяченому цій процедурі, ентузіастів чекав приємний сюрприз, який крився всередині новенького LG V60 ThinQ.

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Задню кришку, приклеєну до корпусу, блогерам вдалося демонтувати без ускладнень після нагрівання спеціальним феном. Демонтаж котушки бездротової зарядки, материнської плати і різних шлейфів теж не викликав ніяких труднощів. Також легко зняти і дрібніші елементи пристрою, включаючи тримач SIM-карт і фронтальний датчик наближення – процес заміни більшості компонентів не викличе жодних складнощів.

Клей, як зазначили автори відео, виробник використовував тільки для фіксації мікрофона у нижній частині корпусу й акумулятора. Дещо ускладнив процес розбирання і приклеєний до рамки дисплейний модуль, але в цілому ремонтопридатність пристрою – на високому рівні.

При цьому на зворотню збірку фахівець витратить лічені хвилини – позначається простота установки модулів гаджета. Наочніше про складність "внутрішнього світу" смартфона можна буде судити після його оцінки експертами iFixit.

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