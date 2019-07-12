Блогер зняв на відео, як згорів його Chevrolet Corvette

У мережі з'явилося відео з палаючим на дорозі Chevrolet Corvette, яке зняв власник автомобіля поки чекав на пожежних. Причина спалахування невідома, але автор відео стверджує, що ледве вибрався з машини, яка, ймовірно, вже була охоплена вогнем.

Автомобіль, що горить – це Chevrolet Corvette 2014 року. Власник машини знімає її з великої відстані, адже побоюється вибуху. Пожежники прибувають занадто пізно, і до моменту початку гасіння від купе залишається лише кістяк, двигун і передня частина кузова.

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Торік YouTube-блогер Coyote Works розмістив ролик, в якому розповів, як його Jeep Wrangler Rubicon повністю згорів, коли він поїхав у подорож штатом Орегон. Автомобіль загорівся під час чергової зупинки на відстані близько 50 кілометрів до найближчого великого шосе.

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