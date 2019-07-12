Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

Блогер зняв на відео, як згорів його Chevrolet Corvette

  • 8
Пожежники прибули на місце пригоди надто пізно - фото 1
Пожежники прибули на місце пригоди надто пізно

У мережі з'явилося відео з палаючим на дорозі Chevrolet Corvette, яке зняв власник автомобіля поки чекав на пожежних. Причина спалахування невідома, але автор відео стверджує, що ледве вибрався з машини, яка, ймовірно, вже була охоплена вогнем.

Автомобіль, що горить – це Chevrolet Corvette 2014 року. Власник машини знімає її з великої відстані, адже побоюється вибуху. Пожежники прибувають занадто пізно, і до моменту початку гасіння від купе залишається лише кістяк, двигун і передня частина кузова.

І ще: Новий Chevrolet Corvette позбудеться важливої для водія деталі

Торік YouTube-блогер Coyote Works розмістив ролик, в якому розповів, як його Jeep Wrangler Rubicon повністю згорів, коли він поїхав у подорож штатом Орегон. Автомобіль загорівся під час чергової зупинки на відстані близько 50 кілометрів до найближчого великого шосе.

Читайте також: Рідкісний Ferrari 250 GT продадуть на аукціоні за шалені гроші

Джерело: Motor
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 1716
Українські Карпати: ТОП 5 вершин, які варто підкорити
  • 09 липня, 19:00
  • 376
ТЕСТ: Вгадай старі логотипи популярних брендів!
  • 11 липня, 15:30
  • 310
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології