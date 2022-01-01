Блогер за допомогою ракетного двигуна запустив новорічну ялинку у небо: відео

Автор YouTube-каналу BPS.space вирішив відсвяткувати Різдво з вогником – у прямому розумінні. У ролі підставки для святкової ялинки він використав справжній ракетний двигун. І хоча вивести зелений "зореліт" на орбіту йому не вдалося, видовище вийшло вражаючим.

Об'єктом незвичайного експерименту стала двометрова ялинка. Для більшої видовищності запуску блогер обмотав дерево кількома рулонами світлодіодної стрічки, прикріпивши до них літій-іонні акумулятори та контролер управління ілюмінацією.

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Після трьох невдалих спроб запуску компактний твердопаливний ракетний двигун допоміг дереву піднятися на небо над пустелею Мохаве у Каліфорнії. Під час короткого польоту ялинка розігналася до швидкості 31 м/с, піднявшись на висоту близько 90 метрів і переживши перевантаження в 3,6G. Попри втрату кількох дрібних гілок, дерево успішно приземлилося неподалік місця запуску та пізніше "переїхало" у вітальню автора ролика.

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