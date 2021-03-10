Блогер влаштував перевірку відеокарти GeForce RTX 3090, запустивши 4 гри одночасно

Контент-мейкер з ніком Rob Cram вирішив перевірити, наскільки потужна відеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090. Блогер запустив 4 вимогливі ігри одночасно, щоб подивитися, як вона впорається з таким випробуванням.

Для тестування відеокарти NVIDIA GeForce RTX 3090 блогер обрав Cyberpunk 2077, Nioh 2, Black Desert і League of Maidens.

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Усі ігри запустили у багатовіконному режимі на максимальних налаштуваннях графіки з роздільною здатністю 1080p. Відеокарта впоралася: Cyberpunk 2077, Black Desert і League of Maidens показували значення fps, близькі до 60. Підвела тільки Nioh 2, яка видавала близько 20 fps – але справа, швидше за все, в не найкращому програмному коді консольного порту.

Звичайно, грати в такому режимі у все й відразу не вийде: активне вікно може бути всього лише одне. З іншого боку, як зазначає сам автор ролика, це просто кумедний експеримент, ідея якого спала йому на думку. Чи може RTX 3090 обробити чотири гри одночасно? Виявилося, що може.

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